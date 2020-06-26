السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طوكيو 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، 39 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة لتستقر حصيلة الوفيات عند 282 حالة.

// انتهى //

09:54ت م

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طوكيو 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية، اليوم، 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12602 حالة.وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة لتستقر حصيلة الوفيات عند 282 حالة.// انتهى //09:54ت م0021

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