السعودية اليوم / ليبيا تعلن تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس



طرابلس 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز في بيان له أنه استلم عدد 786 عينة أظهرت سلبية 758 عينة من ضمنها تماثل حالتين للشفاء، ووجود 28 عينة موجبة ، منها 13 حالات جديدة و 15 لمخالطين.

// انتهى //

09:54ت م

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طرابلس 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .وأوضح المركز في بيان له أنه استلم عدد 786 عينة أظهرت سلبية 758 عينة من ضمنها تماثل حالتين للشفاء، ووجود 28 عينة موجبة ، منها 13 حالات جديدة و 15 لمخالطين.// انتهى //09:54ت م0020

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