السعودية اليوم / الهند تسجل 17296 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 17296 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 490401 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفيات 15301 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن مجموع عدد المتعافين بلغ 285637 حالة.

// انتهى //

09:16ت م

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نيودلهي 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 17296 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 407 حالة وفاة .وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 490401 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفيات 15301 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن مجموع عدد المتعافين بلغ 285637 حالة.// انتهى //09:16ت م0017

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