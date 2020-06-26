

بكين 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واس

ضرب زلزال بقوة 4ر6 درجة على مقياس ريختر منطقة شينجيانج في أقصى غربي الصين، صباح اليوم الجمعة دون أن يسفر عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية .

وأوضح مركز شبكات الزلازل الصيني أن مركز الزلزال الذي يعد الأعنف حتى الآن خلال العام الجاري في مقاطعة يوتيان قرب حدود البلاد مع التبت ، فيما بلغ عمق مركز الزلزال 10 كيلومترات .

// انتهى //

09:13ت م

0015





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زلزال بقوة 4ر6 درجة يضرب أقصى غربي الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.