السعودية اليوم / الصين تسجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



بكين 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واس

سجلت السلطات الصينية، اليوم، 13 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت السلطات الصحية الصينية أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ليستقر إجمالي الوفيات عند 4634 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 78439 حالة حتى الأن.

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08:55ت م

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بكين 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسسجلت السلطات الصينية، اليوم، 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي إلى 83462 حالة.وذكرت السلطات الصحية الصينية أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ليستقر إجمالي الوفيات عند 4634 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 78439 حالة حتى الأن.// انتهى //08:55ت م0013

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