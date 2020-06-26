السعودية اليوم / السودان تسجيل ١٠٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا و٣ وفيات



الخرطوم 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ١٠٠ حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان صباح اليوم الجمعة،أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٣٨ اصابة في الخرطوم، وبقية الحالات في ٨ ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ٢٧١ عينة،سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٩٠٨٤ حالة، بينها ٥٥٩ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٣٩١٢ شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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07:27ت م

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الخرطوم 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ١٠٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و ٣ وفيات، فيما تم شفاء ١٠٦ حالات.وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان صباح اليوم الجمعة،أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٣٨ اصابة في الخرطوم، وبقية الحالات في ٨ ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ٢٧١ عينة،سُجلت من بينها تلك الحالات.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٩٠٨٤ حالة، بينها ٥٥٩ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٣٩١٢ شخصا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.// انتهى //07:27ت م0010

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