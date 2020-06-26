السعودية | رئيس المركز الإسلامي في تشيلي: قرار تنظيم الحج تحقيق لمقاصد الشريعة في حفظ النفس البشرية

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ثمن رئيس المركز الإسلامي في تشيلي كامل صوفان، القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بإعلانها عن تنظيم حج هذا العام بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج من الجنسيات المختلفة من الموجودين داخل المملكة في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال صوفان في بيانٍ صادر عن المركز اليوم : إن هذا القرار الصائب والمسدد، جاء في ضوء استمرار مخاطر هذه الجائحة وعدم توفر اللقاح والعلاج للمصابين بعدوى الفيروس حول العالم وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي، وذلك حرصاً على إقامة الحج بشكل آمن صحياً، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازمين لضمان سلامة الإنسان، وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

وسأل الله تعالى أن يرفع هذا البلاء ويزيل الوباء، وأن يعيد على الأمة الحج في العام القادم 1442هـ بالخير والصحة والعافية، وأن يجزل لحكومة المملكة الأجر والثواب.