صورة نادرة قبل 140 عاما للمدينة المنورة وتلاوة جميلة بصوت محمد أيوب

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): وثقت صورة نادرة قبل 140 عامًا، المدينة المنورة ومبانيها العريقة ذات الطابع الفخم رغم بساطته وثقت صورة نادرة قبل 140 عامًا، المدينة المنورة ومبانيها العريقة ذات الطابع الفخم رغم بساطته وظهر في الفيديو تلاوة جميلة لإمام المسجد النبوي محمد أيوب رحمه الله. وجاءت الصورة من مجموعة أوائل الصور للمدينة المنورة والمسجد النبوي التي التقطها المصور صادق بيه عام 1880م.

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