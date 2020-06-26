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شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ظهور مختلف لتركي آل الشيخ من داخل «الجيم» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):ظهر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، اليوم الجمعة، من داخل صالة رياضة، حيث يعتبر الظهور الأول بعد رفع القيود بسبب كورونا.
ونشر "آل الشيخ" عدًدا من الصور له وهو يقوم بإجراء بعض التمارين في" الجيم"، وعلق على الصور قائلا: "تمارين ممتع في الجيم".
وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع صور آل الشيح متمنين له أن يتمتع بصحة جيدة.
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