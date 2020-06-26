شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ظهور مختلف لتركي آل الشيخ من داخل «الجيم» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

ظهر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، اليوم الجمعة، من داخل صالة رياضة ، حيث يعتبر الظهور الأول بعد رفع القيود بسبب كورونا

ونشر "آل الشيخ" عدًدا من الصور له وهو يقوم بإجراء بعض التمارين في" الجيم"، وعلق على الصور قائلا: "تمارين ممتع في الجيم".

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع صور آل الشيح متمنين له أن يتمتع بصحة جيدة.