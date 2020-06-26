انقلاب مركبة على طريق الساحل بمكة المكرمة والجهات المختصة تباشر التحقيق

نقل المصاب بالحادث إلى المستشفى..

أسفر انقلاب شاحنة انحرفت عن مسارها على طريق الساحل بمكة المكرمة، عن إصابة شخص فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث. وفي بيان له، قال مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية، إن شاحنة انحرفت عن مسارها، وانقلبت على طريق الساحل؛ ما أدى إلى إصابة شخص تم نقله إلى المستشفى، مؤكدًا أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في الحادث لكشف ملابساته. اقرأ أيضًا: بالصور.. حادث مأساوي يُنهي حياة شخصين بجازان

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