

القدس المحتلة 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واس

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حارسين يعملان في المسجد الأقصى المبارك، وفتاة عن محيطه لمدة 6 أشهر.

وأفادت مصادر محلية القدس ، أن شرطة الاحتلال سلمت حارسي المسجد الأقصى فادي عليان، وعبد الكريم قاعود، قرارا بإبعادهما عن المسجد لمدة 6 أشهر.

وأضافت المصادر، أن شرطة الاحتلال سلمت أيضا الفتاة شفاء أبو غالية، قرارا بالإبعاد عن "الأقصى" للمدة ذاتها، بعد أن كانت قد اعتقلتها قبل أيام، برفقة مجموعة فتيات من مصلى باب الرحمة.

//انتهى//

02:08ت م

0276





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سلطات الاحتلال تبعد حارسين وفتاة عن "الأقصى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.