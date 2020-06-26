فتح الحرم المكي أمام المصلين .. متحدث شؤون الحرمين يكشف الحقيقة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 26 يونيو 2020 04:18 صباحاً - ‏3 ساعات مضت أخبار السعودية 104 زيارة

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، هاني حيدر، على استمرار تعليق دخول المصلين إلى المسجد الحرام، نافياً ما أشيع عبر منصات التواصل عن فتحه أمام المصلين.

وقال في مداخلة على قناة “الإخبارية”، إنه إلى الآن تقام الصلوات بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة منذ بداية الجائحة، ومن يصلي في الحرم هم العاملون في كل وردية.

وأضاف حيدر أن الإعلان عن إعادة فتح المسجد الحرام أمام المصلين سيكون عبر المنصات الرسمية للرئاسة، مهيباً بالجميع عدم الالتفات للإشاعات.