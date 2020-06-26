شكرا لمتابعة خبر عن متعافي من «كورونا» في تمريض الملك سعود:«كنت أنام جالسًا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الدكتور عدنان بن محمد عناب، من إدارة التمريض بجامعة الملك سعود، عن تفاصيل إصابته بفيروس كورونا الجديد ومعاناته مع الإصابة.
وقال إنه في البداية شعر بصداع قوي جدًا، عقبه خمول ونوم متواصل لعدة ساعات، وشعر بزكمة مفاجأة، وتأكدت إصابته بعد الفحوصات.
ولفت إلى أن حرارته وصلت إلى 39 وأخذ خافض الحرارة (فيفادول)، وكانت حرارته تعود للارتفاع كل ٣-٤ ساعات، موضحًا أن الأعراض ازدادت في ثالث يوم.
وأضاف في تصريحات صحفية: "في اليوم الثالث ازدادت الأعراض، ولم أستطع حتى النوم بسبب الصعوبة في التنفس وكأنني أصعد جبلاً، وكنت أنام واضعًا مخدتين -شبه جالس- بسبب ضيق التنفس، حيث كانت تزيد حدة الأعراض يومًا تلو الآخر".
وبعد ستة أيام من الإصابة، فقد حاستي الشم والتذوق، إلا أنه واظب على أخذ فيتامينات متعددة، منها الزنك Azinc وفيتامين سي، وعادت له حاسة الشم والتذوق خلال يومين، موضحًا أن الزنك وأكل البرتقال والليمون وممارسة تمارين الشم، قد يكون له الأثر الإيجابي في عودة الحاستين ب.
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