فاجعة مكة ابن يعتدي على والدته بهذه الطريقة البشعة !!!

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تحقق النيابة العامة مع شاب قام بالاعتداء على والدته بالضرب المبرح وإحراق أجزاء من جسدها.

وفي التفاصيل، تلقى مركز العمليات الموحد بلاغًا عن وقوع قضية عقوق من قِبل شاب تجاه والدته مسببًا لها جروحًا وإصابات متفرقة في أنحاء جسدها وإحراقها بالنار.

وباشرت الجهات الأمنية الحادثة، إلا أن الشاب تمكن من الهرب من موقع الحادثة، والاختفاء عن الأنظار ليتم نقل والدته في عقدها السادس لتلقي العلاج في المستشفى.

كثفت الجهات الأمنية بحثها وتمكنت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بتحريات وبحث الكعكية من ضبط الجاني وهو شاب في عقده الثالث بأحد الأحياء في غرب مكة، واتضح أنه من أرباب السوابق وبحالة غير طبيعية.





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