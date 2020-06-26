«لحماية المواطنين من أضرارها».. أمانة العاصمة المقدسة تواصل تهذيب أشجار الكوناكاربس

واصلت الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة بالعاصمة المقدسة، تنفيذ جدولها الزمني لعمليات تهذيب وتقليم الأشجار، للحد من مخاطرها على مرتادي الطرقات والشوارع.

وذكرت أمانة العاصمة المقدسة في بيان، أن تنفيذ هذا الجدول يعود بالنفع العام والشكل الجمالي وتقليل الهدر المائي، تجنب المشاكل البيئية وحجب الرؤية والإنارة ليلًا.

وأِشارت الأمانة إلى أنه «نظرًا لما تشهده العاصمة المقدسة من تقلبات جوية في الفترة الحالية، وحرصًا على سلامة مرتادي الطرقات والشوارع، وتجنبًا للمخاطر؛ قامت إدارة الحدائق بتهذيب وتقليم الأشجار في مواقع مختلفة بالعاصمة المقدسة ضمن خطة إحلال شجرة الكوناكاربس».

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وأكدت الأمانة، أن هذه العملية تتطلب استبدال بعض أشجار البزروميا (الكوناكاربس) بأشجار تلائم طبيعة مكة المكرمة البيئية على مراحل (تقليم - تشكيل- إحلال) والتحكم في نموها؛ حيث بلغ ارتفاعها إلى مستويات خطرة تؤدي عند سقوطها إلى أضرار في الممتلكات أو إصابات في الأرواح، إضافة إلى تأثيرها الواضح على البنية التحتية، وعلى الترصيف وحجب الرؤية.

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