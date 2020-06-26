أمانة جدة تغلق 203 مواقع مخالفة للبروتوكولات الوقائية من كورونا

أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه بعد صدور قرار رفع منع التجول والسماح لجميع الأنشطة بممارسة أعمالها، قامت الأمانة بتكثيف جهودها الرقابية في نطاق 19 بلدية فرعية، على جميع المحال والأنشطة التجارية، من صوالين الحلاقة والتزيين النسائي، التي عاودت نشاطها بعد إغلاقها طوال الفترة الماضية، حيث جرى تكليف المراقبين بمتابعة الالتزام بالبروتوكولات الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وجرى خلال اليومين الماضية تنفيذ 4030 جولة ميدانية، تم خلالها إغلاق 203 محلات تجارية، منها 42 صالون حلاقة. وأكد الزهراني على ضرورة التزام المنشآت التجارية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، عبر تطبيق "البروتوكولات" الوقائية المعتمدة، منها إجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء قناع الوجه "الكمامة" والقفازات، والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة وتوفير وسائل التعقيم والاحتراز الوقائي لمرتاديها. وعبر المهندس الزهراني عن شكره لسكان جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ بلدي 940 للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم.



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