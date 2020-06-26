رصد عدة مخالفات على مرمى النفايات ببارق

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في بيان لها اليوم عبر منصة تويتر، إنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عما يحدث من ممارسات في مرمى النفايات التابع لبلدية بارق، تم الشخوص اليوم الخميس على موقع المرمى، واتضح عدم إجراء دراسة بيئة للمرمى، وعدم استخدام الطمر الصحي، ووجود عمليات حرق النفايات ورمي مياه صرف صحي غير معالجة، وعدم تسوير المرمى، وعمليات تجريف التربة‏.

وقالت الهيئة إنه تم رفع المخالفات على النظام الإلكتروني للتفتيش وسيتم مخاطبة إمارة المنطقة بذلك.