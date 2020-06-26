قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في بيان لها اليوم عبر منصة تويتر، إنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عما يحدث من ممارسات في مرمى النفايات التابع لبلدية بارق، تم الشخوص اليوم الخميس على موقع المرمى، واتضح عدم إجراء دراسة بيئة للمرمى، وعدم استخدام الطمر الصحي، ووجود عمليات حرق النفايات ورمي مياه صرف صحي غير معالجة، وعدم تسوير المرمى، وعمليات تجريف التربة.
وقالت الهيئة إنه تم رفع المخالفات على النظام الإلكتروني للتفتيش وسيتم مخاطبة إمارة المنطقة بذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر رصد عدة مخالفات على مرمى النفايات ببارق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.