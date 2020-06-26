السعودية اليوم / البرلمان الموريتاني يصادق على مشروع قانون لمكافحة التلاعب بالمعلومات



نواكشوط 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واس

صادق البرلمان الموريتاني على مشروع قانون يتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات في فترة الأزمات، اعتبرته الحكومة ضروريًا لمواكبة التطورات التي يشهدها مجال النشر.

ويهدف مشروع القانون إلى مكافحة التلاعب بالمعلومات بصفة عامة، وخلال فترة الانتخابات والأزمات الصحية وغيرها من الأزمات مهما كانت طبيعتها، بصفة خاصة.

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02:33ت م

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