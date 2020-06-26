السعودية اليوم / مفوض حقوق الإنسان الموريتاني يلتقي ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية لدى موريتانيا



نواكشوط 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واس

التقى مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الموريتاني، حسنه ولد بوخريص اليوم بالعاصمة نواكشوط، ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية لدى موريتانيا، السيد أنتوني نكوروران

واستعرض خلال اللقاء علاقات التعاون بين موريتانيا ومنظمة الأمم المتحدة خاصة في مجالات تدخل المفوضية.

// انتهى //

23:34ت م

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