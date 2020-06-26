السعودية اليوم / رئيس بلدية طلعة التمياط يتفقد مشروع تأهيل وتطوير المنتزهات العامة



رفحاء 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واس

تفقد رئيس بلدية طلعة التمياط التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية المهندس حمود الحجيفي اليوم, مشروع تأهيل وتحسين وتطوير المنتزه الغربي المحاذي لطريق الشمال الدولي المار بطلعة التمياط, وذلك ضمن مبادرة أنسنة المدن, مطلعاً على مشروع التطوير الجاري تنفيذه ضمن خطط البلدية التي يتم تنفيذها وسير العمل والإنشاء ومراحل الإنجاز.

وأكد المهندس الحجيفي خلال الجولة, مرعاة تكامل الخدمات وتلبية احتياجات مختلف الفئات العمرية سواء من ناحية الألعاب والمسطحات الخضراء، والمقاعد ومضامير المشي ودورات المياه، بالإضافة إلى أعمال الصيانة الدورية للمنتزهات.

ووجّه بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتهيئة المنتزهات ومرافقها ومحتوياتها والعمل على الصيانة الدورية لها وتوفير جميع وسائل السلامة لمرتاديها, مبينًا أن البلدية تسعى لتطويرها لتعود بالنفع العام على الجميع.

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23:02ت م

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