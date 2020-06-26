السعودية | لجنة التحكيم الشرعية في فلسطين تؤيد قرار المملكة بإقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:35 صباحًا, 26 يونيو 2020 م المناطق _ الرياض أيدت لجنة التحكيم الشرعية بمحافظة رفح فلسطين قرار إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

وبينت لجنة التحكيم الشرعية بمحافظة رفح فلسطين في بيان لها بأن ما قررته المملكة من صميم شريعتنا الإسلامية ومن مقاصد الشرائع السماوية التي جاءت من عند الله والتي تهدف إلى الحفاظ على النفس والدين، فصحة الأبدان من صحة الأديان.

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