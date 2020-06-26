شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف سجادة صلاة لـ«مرة واحدة» بمستشفيات مكة والان نبدء بالتفاصيل

وزعت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، أكثر من 100 ألف سجادة صلاة «استخدام مرة واحدة» للمرضى والممارسين الصحيين في 10 مستشفيات بالعاصمة المقدسة، بإشراف مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، وبالتعاون مع إدارة برنامج المشاركة المجتمعية والتطوع الصحي بصحة منطقة مكة المكرمة.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أجياد للدعوة د. عصام الجفري أن السجادة صنعت خصيصا لجائحة كورونا، وقابلة للتحلل وصديقة للبيئة واستخدام مرة واحدة وتم إيصال كميات السجاد لمستشفيات مدينة مكة المكرمة وفي مقدمتها مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر ومستشفى النور التخصصي، ومستشفى الملك فيصل، ومستشفى حراء، وعدد من المراكز الصحية المنتشرة في مكة، عبر فريق متخصص مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأوضحت مدير إدارة المشاركة المجتمعية بصحة منطقة مكة المكرمة د. محاسن شعيب، أن المبادرة تساهم في أداء المرضى الصلوات المفروضة من خلال سجادة صلاة استخدام مرة واحدة؛ مما يقلل من انتشار العدوى خاصة لدى العاملين في القطاع الصحي من الأطباء والممرضين والممارسين الصحيين.