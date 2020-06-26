شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة سعودية «أممية» لتحديد أولويات التنمية باليمن والان نبدء بالتفاصيل
وانتهى الاجتماع إلى تكوين فريق فني مشترك بين الطرفين، بعد أن أبرز البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التطلعات التنموية المستقبلية وأمثلة القطاعات التي سيتوجه البرنامج إلى التركيز على تنفيذ مشاريعه المستقبلية فيها في القريب العاجل، والمتمثلة في أربعة قطاعات: «الإصحاح البيئي، الحماية الاجتماعية، الأمن الغذائي، والصحة».
وأكد الطرفان أهمية وضع خطة تحول للعمل في اليمن بالشراكة مع الحكومة اليمنية والانتقال من العمل الإغاثي إلى العمل التنموي باستخدام تقنيات دقيقة، إذ أحدثت جائحة كورونا تغيرا اجتماعيا يستلزم تدعيم التقنيات المستخدمة في التعامل مع الأعمال التنموية.
ويسعى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إلى تعزيز برامجه التنموية وإيجاد فرص العمل وتحسين سبل العيش والمعيشة، بما يدعم تخطي أثر الاضطراب الأمني وجائحة كورونا على الاقتصاد، إذ يتم ذلك حاليا من خلال تنفيذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لمشاريع في 7 قطاعات حيوية تحسن من المستوى المعيشي في اليمن، ونفذ البرنامج السعودي خلال عامين 175 مشروعا، متمثلة في 18 مشروعا صحيا، و45 مشروعا تعليميا و30 مشروعا في قطاع المياه و26 مشروعا في قطاع المباني الحكومية و23 مشروعا في قطاع النقل، و20 مشروعا في قطاع الطاقة، و13 مشروعا في قطاع الزراعة والثروة السمكية.
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