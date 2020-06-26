شكرا لقرائتكم خبر عن «بذرة أمان» لـ 300 يتيم وأسرهم في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ البرامج والأنشطة الإنسانية المتنوعة للأيتام وأسرهم في مختلف المحافظات اليمنية، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ونفّذ فريق المركز أمس الأول، ضمن مشروع «بذرة أمان» المرحلة الأولى من الجلسات الإرشادية والاجتماعية للأيتام وأسرهم في محافظتي الساحل الغربي، وعدن استفاد منها 50 معيلة، و300 يتيم ويتيمة.

واشتملت الجلسات على أهمية تعزيز التكاتف الإنساني، وتلبية احتياجات الأيتام وإدماجهم في المجتمع، كذلك تقديم النصائح للمعيلات وتأهيلهن للعمل.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يقدم مشاريع وبرامج إنسانية وإغاثية متنوعة للأيتام وأسرهم في اليمن بهدف تحسين ظروفهم المعيشية ورعايتهم في جميع المجالات، ونفذ المركز في هذا الصدد مشروع «مهارتي بيدي» لتحسين سبل العيش لأسر الأيتام للعام 2018م، ومشروع «لست وحدك» لحماية وكفالة أسر الأيتام في اليمن للعام 2019م، ومشروع «بذرة أمان» لحماية ورعاية الأيتام وأسرهم باليمن للعام 2020م.

ويأتي ذلك تجسيدًا للدور الإنساني للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع الأشقاء اليمنيين في مختلف المجالات وللتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.