شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات «مركز الملك سلمان» تعالج 478 لاجئا بالزعتري والان نبدء بالتفاصيل

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن تقديم خدماتها لقاطني المخيم.

وراجع العيادات أمس الأول 478 مريضًا بمختلف الحالات، واستقبلت عيادات الطب العام 135 مستفيداً، وعيادة الباطنية 62 حالة من مرضى الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والربو، كما استقبلت عيادة الأطفال 109 أطفال عوينوا وصرف الدواء اللازم لهم، فيما راجع قسم الطوارئ 31 مريضا .

وراجع عيادة الأذن والأنف 17 مريضًا، كما استُقبل 59 مريضة في العيادات النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، واستقبلت عيادة الأسنان 26 مريضًا، وعيادة التغذية سجّلت 14 مراجعاً، كما أجري 57 لقاحًا لـ25 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت بالصيدلية 371 وصفة طبية.