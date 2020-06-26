شكرا لقرائتكم خبر عن ورشتا عمل لمديري إدارات المساجد والان نبدء بالتفاصيل
واستُعرض عدد من الموضوعات في تلك الورشتين حول رؤية المملكة 2030 وأهدافها الإستراتيجية، وإطار الوزارة الإستراتيجي المبني عليها، كما قدمت مادة علمية عن الرؤية وحوكمتها وانعكاس أهدافها على الوزارة وفروعها، وكذلك لمحة عن الإطار الإستراتيجي للوزارة، كما تطرقت الورشتان إلى دور فروع الوزارة في تنفيذ مبادرات رؤية المملكة 2030 بوصفها الذراع التنفيذية للوزارة، كما دار عدد من النقاشات والمداخلات حول محتوى المادة.
وتأتي هاتان الورشتان ضمن مشروع «التدريب عن بعد» الذي أطلقه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مؤخراً، في إطار تحديث وتطوير منظومة العمل الإداري بالوزارة، بما يواكب أحدث النظريات والتقنيات الإدارية والخدمات المستدامة للمستفيدين.
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