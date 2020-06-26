شكرا لقرائتكم خبر عن ورشتا عمل لمديري إدارات المساجد والان نبدء بالتفاصيل

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال هذا الأسبوع، ورشتي عمل متخصصتين الأولى بعنوان: «رؤية المملكة 2030 ودور الفروع في تنفيذها» والثانية بعنوان: «الإطار الإستراتيجي الجديد لوزارة الشؤون الإسلامية»، بمشاركة مديري إدارات المساجد والدعوة والإرشاد في مختلف محافظات المملكة، من خلال النقل المباشر عبر التقنيات الحديثة.

واستُعرض عدد من الموضوعات في تلك الورشتين حول رؤية المملكة 2030 وأهدافها الإستراتيجية، وإطار الوزارة الإستراتيجي المبني عليها، كما قدمت مادة علمية عن الرؤية وحوكمتها وانعكاس أهدافها على الوزارة وفروعها، وكذلك لمحة عن الإطار الإستراتيجي للوزارة، كما تطرقت الورشتان إلى دور فروع الوزارة في تنفيذ مبادرات رؤية المملكة 2030 بوصفها الذراع التنفيذية للوزارة، كما دار عدد من النقاشات والمداخلات حول محتوى المادة.

وتأتي هاتان الورشتان ضمن مشروع «التدريب عن بعد» الذي أطلقه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مؤخراً، في إطار تحديث وتطوير منظومة العمل الإداري بالوزارة، بما يواكب أحدث النظريات والتقنيات الإدارية والخدمات المستدامة للمستفيدين.