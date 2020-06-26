شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع 6.6 مليار ريال معاشات يونيو لمستفيدي «التقاعد» والان نبدء بالتفاصيل
يأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة على التقيّد بمواعيد صرف المعاشات دون تأخير، والتزامها بمسؤولياتها وفق ما تضمنته أهدافها الإستراتيجية الساعية نحو تقديم أفضل الخدمات لعملائها من المشتركين والمتقاعدين والمستفيدين.
وأكدت المؤسسة أهمية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في تنفيذ جميع الخدمات والمعاملات الخاصة بعملائها بما يكفيهم عناء الزيارة لمراكز الخدمة، كما أتاحت وضمن خدماتها الإلكترونية خدمة «حجز موعد» في حال رغبة العميل في زيارة أحد مراكز الخدمة حول المملكة لتحديد الموعد المناسب قبل التوجه للمركز.
ودعت «التقاعد» عملاءها ممن لديهم استفسارات أو أسئلة للتواصل معها عبر قنواتها المختلفة للعناية بالعملاء.
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