شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبي للأفراد بـ63 معهدا صناعيا والان نبدء بالتفاصيل

أتاحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برنامجًا تدريبيًا مسائيًا هو الأول من نوعه في المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية لأفراد المجتمع، ولمدة فصل تدريبي واحد، إضافةً إلى البرامج التدريبية المقدمة في الفترة الصباحية، والذي بدأ التقديم عليها أمس بمختلف المعاهد الصناعية المنتشرة بمناطق المملكة، والبالغ عددها 63 معهدًا.

ويركز التدريب في هذه البرامج على الجانب العملي والمهاري، وتمنح تلك المعاهد شهادة معتمدة حول إتمام البرنامج، وتسهم تلك البرامج في التهيئة لسوق العمل في فترة تناسب احتياج قطاع الأعمال من القوى الوطنية المدربة.

وأعلنت المؤسسة، أمس، عن فتح باب التقديم على برامج الدبلوم للكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية، ومعاهد العمارة والتشييد الثانوية في مختلف المناطق، للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي الجديد 1442هـ، وذلك عبر بوابة القبول الموحّد في الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

وأتاحت المؤسسة التقديم على البرامج التدريبية بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية بمختلف مناطق المملكة حتى تاريخ 17/ 11/ 1441هـ، ومن المقرر أن يبدأ التدريب بتاريخ 11/ 1/ 1442هـ.