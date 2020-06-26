شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل العام» و«التدريب التقني» على طاولة الشورى والان نبدء بالتفاصيل

يعقد مجلس الشورى الأسبوع القادم «عن بعد» جلساته العادية الثلاث، وذلك ضمن أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جداول أعمال جلساته، ومن المنتظر أن يحسم المجلس قراره بالتصويت خلالها على العديد من التوصيات بشأن تقارير أداء سنوية لعدد من الأجهزة، بعد استماعه لوجهات نظر لجانه المتخصصة بشأنها.

ويصوت المجلس في جلسته العادية السابعة والأربعين التي يعقدها الإثنين القادم، على التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1439/ 1440هـ. وعلى مقترح تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية المقدم من المجلس استنادا للمادة «23» من نظامه. ويناقش التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1439/ 1440هـ، والتقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1440/ 1441هـ. والتقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1440/ 1441هـ، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1440/ 1441هـ.

ويصوت المجلس في جلسته العادية الثامنة والأربعين التي يعقدها الثلاثاء القادم على التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1439/ 1440هـ. كما يصوت على التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية «سابقا» للعام المالي 1439/ 1440هـ، بينما يطرح المجلس ضمن جلسته عددا من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1439/ 1440هـ للتصويت.

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ويناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1440/ 1441هـ. كما يناقش التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1440/ 1441هـ، والتقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1440/ 1441هـ، والتقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1440/ 1441هـ. ويصوت المجلس خلال الجلسة العادية التاسعة والأربعين التي يعقدها الأربعاء القادم على التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1439/ 1440هـ، كما يصوت على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1439/ 1440هـ.

ويناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1440/ 1441هـ، والتقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1440/ 1441هـ.

ويناقش المجلس التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1440/ 1441هـ، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1440/ 1441هـ، وتقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل الفقرة «1» من المادة الرابعة والعشرين والفقرة «2» من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم المقدم للمجلس استنادا للمادة «23» من نظامه.