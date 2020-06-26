شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 40 صالون حلاقة مخالفا بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بلدية محافظة القطيف أكثر من ٤٠ صالون حلاقة منذ اليوم الأول لعودتها لممارسة نشاطها التجاري الأحد الماضي، وذلك بعد إعلان عودة الحياة إلى طبيعتها.

وأوضح رئيس بلدية القطيف م. محمد الحسيني، أن قرار إغلاق محلات الحلاقة، يأتي بعد تسجيل ملاحظات لعدم التزامها بالتعليمات الاحترازية والبروتوكولات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية بعد قرار عودة الحياة الطبيعية، مشيرا إلى أن الفرق الرقابية التابعة للبلدية تواصل الجولات على مختلف الأنشطة التجارية طوال الفترة الماضية.

وذكر، أن الفرق التفتيشية زارت خلال الأيام الخمسة الماضية أكثر من ٣٠٠ صالون حلاقة، منوها بأن البلدية حريصة على تطبيق التعليمات المعتمدة باشتراطات السلامة الصحية، وتفعيل قواعد التباعد الاجتماعي، وأن البلدية تعمل على توفير السلامة للمواطن من خلال مواصلة الجولات الرقابية على مختلف الأنشطة التجارية، داعيا المواطنين إلى ضرورة التقيد بالتباعد الاجتماعي والإبلاغ عن المخالفات غير الملتزمة بالإجراءات الوقائية من خلال مركز 940.