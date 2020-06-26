شكرا لقرائتكم خبر عن 5120 مستفيدا من «آفاق معرفية الصيفي» والان نبدء بالتفاصيل

سجلت برامج وفعاليات ملتقى «آفاق معرفية الصيفي» بجامعة بيشة، مشاركة 5120 مستفيدا في فعاليات الأسبوع الأول المتضمنة 27 فعالية متنوعة عبر الوسائط الإلكترونية. واشتملت الفعاليات على تقديم استشارات طبية عن بعد، ومحاضرة الهندسة العكسية، ودورة تنمية مهارات الطلاب والطالبات الخريجين في اختبار القدرات للجامعيين، وندوة تحقيق كفاءة الإنفاق بين النظرية والتطبيق، ومحاضرة استخدام الإكسل في إعداد الاختبار ومخازن الأسئلة باللغتين العربية والإنجليزية، ومحاضرة عن دور المواطنة في الأمن الفكري، وعدة دورات لتطوير مهارات التواصل الحياتية باللغة الإنجليزية، ودورات لتطوير مهارات اللغة الإنجليزية، ودورة الإبداع في الأداء الإداري، ومحاضرة بعنوان: مقارنة بين أنظمة التكاليف التقليدية والحديثة، ودورة عن الطب المبني على البراهين، ودورة التعامل مع الأطفال والمراهقين: الأسس والفنيات الإرشادية، ومحاضرة بعنوان: كيف تختار تخصصك الجامعي؟، ودورة العمل التطوعي، ومحاضرة مدخل للطب والتعليم الطبي، ودورة مهارات المقابلة الشخصية، ومحاضرة مجتمعات الممارسات المهنية، ودورة إدارة فرق العمل، وورشة عمل وضع الخطط الدراسية على نماذج هيئة تقويم التعليم، ودورة إنترنت الأشياء.

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