شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى معدل تعاف.. 5085 حالة شفاء جديدة من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أكد متحدث وزارة الصحة د.محمد العبدالعالي أن معظم الحالات الحرجة تتماثل للشفاء -بحمد الله-، مشددا على العودة بحذر وبعادات جديدة، والتقيد بكامل الإجراءات الصحية في جميع الأماكن التي نضطر للذهاب إليها.

تقييم سريع

وأوضح د.العبدالعالي أن تطبيق «تباعد» خدمة مهمة تعطينا معلومات تساهم في حمايتنا وحماية من حولنا، بإرسال إشعار للآخرين بتأكيد الإصابة، وإجراء تقييم طبي سريع معتمد، لافتا إلى أنه في حال وصول إشعار من التطبيق بالمخالطة لشخص مصاب بفيروس كورونا يتم إجراء تقييم طبي سريع معتمد، وتقديم البروتوكولات المطبقة للمخالطين، وتحديد مواعيد لأخذ العينة وغيرها من الإجراءات الصحية المتبعة.

قصة حالة

ولفت إلى أن الوزارة استقبلت استفسارات حول نزول عدد الحالات في الرياض، وأعداد الحالات الحرجة، والطاقة الاستيعابية للمختبرات. وذكر قصة حالة بسبب إهمال تعقيم اليدين باستمرار عند الخروج للتسوق، أصيب رجل ثم نقل العدوى إلى 6 من أفراد عائلته أحدهم يعاني من الضغط والسكري ولا يزال يتلقى العناية المركزة في أحد المستشفيات.

أضرار بالرئة

وبدوره، أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، د.عبدالله عسيري، أنه لا يوجد ما يدل على أن فيروس كورونا يتسبب في أضرار دائمة في الرئة، مبينا أن استخدام الكمامة الطبية لا يتجاوز يوما، والالتزام بها يمنع انتقال الرذاذ التنفسي. مضيفا: إن الكمامات بمختلف أنواعها جزء مهم من إجراءات الوقاية في هذه المرحلة مع الإجراءات الأخرى، وقادرة على منع انتقال العدوى.

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دراسات وأبحاث

وأشار عسيري إلى أن المملكة تجري دراسات وأبحاثا على المستوى المحلي أو ضمن دراسات عالمية مشتركة بين الدول عن الطفرات الجينية والجوانب العلاجية والوقائية في مكافحة العدوى لفيروس كورونا المستجد، مبينا أن المملكة لديها أكثر من تسلسل جيني للفيروس، إذ إن معرفة السلالات الدارجة يساعد على تتبع الأنماط المرضية له.

إجمالي الإصابات

وسجلت الصحة أمس، 3372 حالة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 170.639 حالة، و5085 حالة تعافٍ ليصل الإجمالي إلى 117.882 متعافيا، و41 وفاة ليصل الإجمالي إلى 1.428 وفاة.

توزيع الحالات

وتوزعت الإصابات في مدن المملكة كالتالي: الدمام 333 ، ومكة المكرمة 331 ، والهفوف 304 ، والقطيف 304 ، والرياض 241 ، وجدة 218 ، وخميس مشيط 143 ، والخبر 139 ، والمبرز 130 ، والطائف 119 ، والظهران 100 ، والمدينة المنورة 97 ، وصفوى 81 ، وحفر الباطن 59 ، وحائل 59 ، والجبيل 58 ، وتبوك 47 ، وأبها 46 ، ورأس تنورة 45 ، وبريدة 40، ووادي الدواسر 33 ، وسكاكا 28 ، وعنيزة 23 ، وأحد رفيدة 23 ، وبيشة 22 ، وبيش 19 ، والمذنب 18 ، وبقيق 16 ، ونجران 16 ، والبكيرية 13 ، وينبع 10 ، والجفر 9 ، ووادي بن هشبل 9 ، وجازان 9 ، والعيون 8 ، والبدائع 8 ، والرس 8 .

وسجلت في مليجة 8 ، وبقعاء 8 ، ورماح 8 ، والباحة 7 ، ووادي الفرع 7 ، وضرية 7 ، والخفجي 7 ، وبلجرشي 6، وثريبان 6 ، وسراة عبيدة 6 ، وبللسمر 5 ، والنعيرية 5 ، وسلوى 5 ، وصامطة 5 ، وخليص 5 ، ورفحاء 5 ، قلوة 4 ، والأسياح 4 ، وأم الدوم 4 ، والنماص 6، ومحايل عسير4 ، وساجر 4 ، ووثيلان 4 ، ورياض الخبراء 3 ، ورجال ألمع 3 ، وعريعرة 3 ، والحائط 3 ، وحبونا 3 ، وعرعر 3 ، وحالتان في كل من ضباء، والقرى، وطبرجل، والقنفذة، والسحن، ورنية، والفرشة ، والمضة ، وظهران الجنوب ، والبطحاء ، وقرية العليا ، والغزالة ، والطوال.