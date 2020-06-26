شكرا لقرائتكم خبر عن «موعد مسبق» لخدمة مراجعي أمانة الطائف والان نبدء بالتفاصيل

دعت أمانة الطائف مراجعيها للتسجيل بالخدمة الجديدة «الموعد المسبق»؛ للتسهيل عليهم، وذلك تماشيا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وأوضحت الأمانة أنه على المواطنين والمقيمين الدخول على البوابة الإلكترونية للأمانة والتسجيل في الخدمة بالهوية الوطنية أو بطاقة الإقامة، أما أصحاب السجلات التجارية فيمكنهم الحجز من خلال السجل المسجل بالخدمات الإلكترونية في الأمانة، ويكون حجز الموعد المسبق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالهوية الوطنية أو جواز السفر، وسيتمكن المراجع من اختيار القسم أو الإدارة التي يرغب في مراجعتها، والوقت المناسب، ويتم تأكيد الموعد برسالة نصية لمقدم الطلب تحتوي على المعلومات ورابط الطلب للاطلاع على التفاصيل، كما يتم تذكير مقدم الطلب برسالة نصية في اليوم المحدد للزيارة.

وأشارت إلى أنه يمكن تقديم الطلبات عبر جهاز الحاسب الآلي أو الهواتف الذكية، وتتيح الخدمة للمراجع إضافة رقم معاملة أو رقم مخالفة ضمن الموعد كسبب للمراجعة؛ حتى تكون الإجراءات المتخذة من الأقسام المختصة جاهزة لاطلاع المراجع عليها، وفي كثير من الحالات يتم إنجاز الخدمة المطلوبة دون الحضور.