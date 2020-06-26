شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مبان عشوائية مهجورة بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

أزالت إدارة الخدمات التابعة لبلدية الخبر، عدة مبانٍ عشوائية ومهجورة على طريق الملك فيصل، ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري. وكثفت إدارة النظافة أعمالها في الكورنيش والواجهة البحرية والحدائق العامة والمتنزهات؛ حرصًا على راحة الزوار والمتنزهين.

وأتلفت البلدية خلال جولاتها الرقابية أكثر من 8 كيلو جرامات من مادة التنباك الممنوعة في إحدى البقالات بحي الثقبة، مع إصدار قرار بإغلاقها.