شكرا لقرائتكم خبر عن «آيزو» جودة المياه لـ«ري الأحساء» والان نبدء بالتفاصيل

حصلت المؤسسة العامة للري بمحافظة الأحساء على شهادة الاعتماد الدولي لنظم الإدارة البيئية «آيزو 14001:2015»، لمختبرات جودة المياه، التي ستسهم في تحسين الإدارة البيئية، وتساعد في الحد من الهدر والعمل بكفاءة عالية على الحد من المصاريف غير الضرورية والالتزام بالمتطلبات القانونية البيئية؛ مما يزيد من القدرة على التأقلم مع المتغيّرات في العمل مما سينعكس بشكل إيجابي على سلامة المياه وتطبيق المواصفات والحدّ من التأثيرات البيئية. وجددت المؤسسة شهادة الاعتماد الدولي للمختبرات في الفحص والمعايرة «آيزو 17025:2017» الإصدار الحديث، والخاصة بكفاءة عمل الاختبارات لجودة المياه وأهلية المختبر لتقديم خدمات الفحص والاختبار وضمان صحة ودقة نتائج الفحص والاختبار والتطوير المستمر ومواكبة أنظمة إدارة الجودة، وتطبيق سياستها واشتراطاتها عند مباشرة أعمال الفحص والاختبار.

وأكد رئيس المؤسسة د. فؤاد مبارك على التزام المؤسسة بالمعايير البيئية العالمية واهتمامها بسلامة المياه وتحقيق الجودة المطلوبة، وعمل الإجراءات المتعلقة بالمواصفات بشكل مستمر، ودعم مختبرات المؤسسة بالتقنيات المتطورة لمواكبة التقدم العلمي في هذا المجال، وتدريب المختصين على استخدامها، ولتكون واجهة وطنية متميزة ومرجعية موثوقة لكافة القطاعات المائية في المملكة.