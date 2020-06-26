شكرا لقرائتكم خبر عن «آيزو» جودة المياه لـ«ري الأحساء» والان نبدء بالتفاصيل
وأكد رئيس المؤسسة د. فؤاد مبارك على التزام المؤسسة بالمعايير البيئية العالمية واهتمامها بسلامة المياه وتحقيق الجودة المطلوبة، وعمل الإجراءات المتعلقة بالمواصفات بشكل مستمر، ودعم مختبرات المؤسسة بالتقنيات المتطورة لمواكبة التقدم العلمي في هذا المجال، وتدريب المختصين على استخدامها، ولتكون واجهة وطنية متميزة ومرجعية موثوقة لكافة القطاعات المائية في المملكة.
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