شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد 3 تخصصات بـ «الجبيل الجامعية» أكاديميا والان نبدء بالتفاصيل

حققت كلية الجبيل الجامعية، التابعة لقطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل، الاعتماد الأكاديمي المؤسسي المشروط من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي في تخصصات نظم المعلومات الإدارية، واللغة الإنجليزية، وإدارة الأعمال، وذلك بعد إتمامها لكافة متطلبات تطبيق نظم ومعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي المؤسسي واستيفائها جميع شروط الجودة، الأمر الذي يسهم في ضمان تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة، ونشر سمعة القطاع ومخرجاته لدى الطلبة والمجتمع وسوق العمل وكافة الجهات ذات العلاقة.

وجاء هذا الاعتماد بعد زيارة فريق من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي من أمريكا وألمانيا وقبرص وبريطانيا واليونان العاملين في منظمات الاعتماد الدولية تحت إشراف الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

وأوضح مدير عام قطاع التعليم بالهيئة الملكية للجبيل د. علي عسيري، أن القطاع يسعى دائما لتجويد مخرجاته والتأكد من تحقيق كافة معايير الاعتماد الأكاديمي المؤسسي وما هذا الإنجاز إلا واحدا من أهم الاعتمادات التي تستهدف مواكبة التطورات العلمية والتقنية.