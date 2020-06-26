شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد 3 تخصصات بـ «الجبيل الجامعية» أكاديميا والان نبدء بالتفاصيل
وجاء هذا الاعتماد بعد زيارة فريق من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي من أمريكا وألمانيا وقبرص وبريطانيا واليونان العاملين في منظمات الاعتماد الدولية تحت إشراف الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
وأوضح مدير عام قطاع التعليم بالهيئة الملكية للجبيل د. علي عسيري، أن القطاع يسعى دائما لتجويد مخرجاته والتأكد من تحقيق كافة معايير الاعتماد الأكاديمي المؤسسي وما هذا الإنجاز إلا واحدا من أهم الاعتمادات التي تستهدف مواكبة التطورات العلمية والتقنية.
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