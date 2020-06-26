شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

نفذت إدارة التشغيل والصيانة التابعة لبلدية محافظة رأس تنورة، أعمال الصيانة الدورية لشبكة تصريف مياه الأمطار في عدة مواقع بالمحافظة. وكثفت البلدية حملاتها الرقابية على المطاعم ومغاسل الملابس وصالونات الحلاقة بالمحافظة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة م. صالح القرني، أن الفرق الرقابية بالبلدية كثفت الجولات التفتيشية على صالونات الحلاقة منذ صباح الأحد الماضي للتأكد من التزامها ببروتوكولات الإجراءات الاحترازية، وذلك بناء على تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية. واشترطت الوزارة على صالونات الحلاقة ضرورة توفير أجهزة الفحص الحراري للتأكد من سلامة المرتادين وارتداء العاملين للملابس الواقية والقناع البلاستيكي والكمامات والقفازات، والتقيد باستعمال أدوات الحلاقة ذات الاستعمال الواحد وعزل أي عامل تظهر عليه أعراض مرضية، وأن يتم تقديم الخدمة للعميل من قبل عامل واحد مع الاقتصار على خدمات قص الشعر وحلاقة الذقن دون الخدمات الأخرى كتنظيف البشرة وخلافه.

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