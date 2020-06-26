شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة الجمعة بـ233 جامعا «مؤقتا» في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأحساء، كامل التجهيزات لأكثر من 233 مسجدا؛ استعدادا لإقامة صلاة الجمعة مؤقتًا في المدن والمراكز والهجر التابعة لها، والذي يأتي ضمن توجيهات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لفتح عدد من المساجد لأداء صلاة الجمعة فيها مؤقتًا، وذلك تخفيفًا على المصلين وتحقيق إجراءات التباعد والاحترازية الوقائية بين المصلين التي جرى تنفيذها في جميع الجوامع والمساجد.

ودعت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأحساء إلى أهمية عدم التهاون، والتعاون في تطبيق التعليمات الموصى بها من الجهات ذات العلاقة، وعدم تجاوزها، وذلك استكمالا لكل المتطلبات الاحترازية والوقائية للجوامع والمساجد لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة.