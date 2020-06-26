شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة الجمعة بـ233 جامعا «مؤقتا» في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل
ودعت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأحساء إلى أهمية عدم التهاون، والتعاون في تطبيق التعليمات الموصى بها من الجهات ذات العلاقة، وعدم تجاوزها، وذلك استكمالا لكل المتطلبات الاحترازية والوقائية للجوامع والمساجد لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة.
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