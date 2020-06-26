شكرا لقرائتكم خبر عن 216 مخالفة في 1079 جولة رقابية.. وتعقيم 1079 موقعا والان نبدء بالتفاصيل

حررت أمانة المنطقة الشرقية 216 مخالفة؛ لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس « كورونا » المستجد «كوفيد - 19»، وذلك في 1079 جولة رقابية، و11 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أمس الأول، أسفر عنها تحرير 98 مخالفة تكدس بالأسواق المركزية، و118 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بالجائحة، فيما تم غسل وتعقيم وتطهير 1079 موقعًا، بمشاركة 8949 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.

وتواصل أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الرقابية التي تقوم بها يوميًا وبشكلٍ دوري؛ لمتابعة آلية عمل المراكز والأسواق التجارية حسب الخطة الاحترازية والتوعوية التي كانت قد وقفت عليها منذ بدء الجائحة ومتابعة تنفيذها في كافة المواقع بالمنطقة، والمتضمنة ارتداء العاملين الكمامات، والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي.

ودعت الأمانة المواطنين للتعاون معها في الإبلاغ عن أي مُنشأة تُخالف التدابير الصحية أو الأنظمة والتعليمات البلدية، وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل من خلال مركز 940؛ لتحقيق بيئة آمنة من هذا الوباء.