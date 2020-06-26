216 مخالفة في 1079 جولة رقابية.. وتعقيم 1079 موقعا

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وتواصل أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الرقابية التي تقوم بها يوميًا وبشكلٍ دوري؛ لمتابعة آلية عمل المراكز والأسواق التجارية حسب الخطة الاحترازية والتوعوية التي كانت قد وقفت عليها منذ بدء الجائحة ومتابعة تنفيذها في كافة المواقع بالمنطقة، والمتضمنة ارتداء العاملين الكمامات، والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي.
ودعت الأمانة المواطنين للتعاون معها في الإبلاغ عن أي مُنشأة تُخالف التدابير الصحية أو الأنظمة والتعليمات البلدية، وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل من خلال مركز 940؛ لتحقيق بيئة آمنة من هذا الوباء.
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