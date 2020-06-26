أمانة جدة تغلق 203 مواقع مخالفة للبروتوكولات الوقائية من كورونا

2020-06-26

متابعات الخليج 365 - جدة

أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أنه بعد صدور قرار رفع منع التجول والسماح لجميع الأنشطة بممارسة أعمالها، قامت الأمانة بتكثيف جهودها الرقابية في نطاق ١٩ بلدية فرعية على جميع المحال والأنشطة التجارية من صوالين الحلاقة والتزيين النسائي التي تعاود نشاطها بعد إغلاقها طوال الفترة الماضية حيث جرى تكليف المراقبين بمتابعة الالتزام بالبروتوكولات الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث جرى خلال اليومين الماضية تنفيذ (4030) جولة ميدانية تم خلالها إغلاق (203) محلات تجارية شملت جميع الأنشطة منها (42) صالون حلاقة.

وأكد م. الزهراني على ضرورة التزام المنشآت التجارية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص، عبر تطبيق “البروتوكولات” الوقائية المعتمدة، منها إجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء قناع الوجه “الكمامة” والقفازات، والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة، وتوفير وسائل التعقيم، والاحتراز الوقائي لمرتاديها.

Advertisements

وقدم المهندس الزهراني شكره لسكان جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ بلدي 940 للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم.

تعافي 4710 حالات من فيروس كورونا .. جدة تتصدر بـ 393 إصابة

أمانة جدة تدشن خدمة موعد إلكترونيًّا لمراجعتها

تطهير وتعقيم سكن العمالة ومداخل وواجهات الأسواق والمحلات بجدة

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر











تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19