، "الخليج 365" ترصد وعي والتزام الشباب بالإجراءات الوقائية في جلساتهم بالطائف ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تصوير - ماجد عسيري: رصدت "الخليج 365" التزام الكثير من الشبان في جلساتهم بمحافظة الطائف أثناء تنزههم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، من التباعد ولبس الكمامة، ما يبرز مدى وعي الكثير منهم، ويشجع الآخرين للامتثال بالأنظمة وتعليمات وزارة الصحة.
وأظهرت الكثير من جلسات الشباب مدى حرصهم على تطبيق الأنظمة من تباعد اجتماعي، ولبس الكمامات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حيث التزم الكثير منهم حرصاً منهم على سلامتهم وسلامة من معهم أثناء اجتماعهم للحد من انتشار فيروس كورونا.
كما أظهرت الجلسات مدى وعي الشباب السعودي والقيام بواجبهم الوطني والأخذ بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة -حفظها الله- في التصدي لجائحة كورونا في ظل دور القيادة الحكيمة في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، وجهود جميع الجهات المختصة للالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
فيروس كورونا الجديد
"الخليج 365" ترصد وعي والتزام الشباب بالإجراءات الوقائية في جلساتهم بالطائفسعود الدعجاني الخليج 365 2020-06-26
تصوير - ماجد عسيري: رصدت "الخليج 365" التزام الكثير من الشبان في جلساتهم بمحافظة الطائف أثناء تنزههم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، من التباعد ولبس الكمامة، ما يبرز مدى وعي الكثير منهم، ويشجع الآخرين للامتثال بالأنظمة وتعليمات وزارة الصحة.
وأظهرت الكثير من جلسات الشباب مدى حرصهم على تطبيق الأنظمة من تباعد اجتماعي، ولبس الكمامات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حيث التزم الكثير منهم حرصاً منهم على سلامتهم وسلامة من معهم أثناء اجتماعهم للحد من انتشار فيروس كورونا.
كما أظهرت الجلسات مدى وعي الشباب السعودي والقيام بواجبهم الوطني والأخذ بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة -حفظها الله- في التصدي لجائحة كورونا في ظل دور القيادة الحكيمة في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، وجهود جميع الجهات المختصة للالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
01:50 AM
تصوير - ماجد عسيري: رصدت "الخليج 365" التزام الكثير من الشبان في جلساتهم بمحافظة الطائف أثناء تنزههم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، من التباعد ولبس الكمامة، ما يبرز مدى وعي الكثير منهم، ويشجع الآخرين للامتثال بالأنظمة وتعليمات وزارة الصحة.
وأظهرت الكثير من جلسات الشباب مدى حرصهم على تطبيق الأنظمة من تباعد اجتماعي، ولبس الكمامات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حيث التزم الكثير منهم حرصاً منهم على سلامتهم وسلامة من معهم أثناء اجتماعهم للحد من انتشار فيروس كورونا.
كما أظهرت الجلسات مدى وعي الشباب السعودي والقيام بواجبهم الوطني والأخذ بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة -حفظها الله- في التصدي لجائحة كورونا في ظل دور القيادة الحكيمة في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، وجهود جميع الجهات المختصة للالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
، "الخليج 365" ترصد وعي والتزام الشباب بالإجراءات الوقائية في جلساتهم بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
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