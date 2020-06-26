، أسعار النفط ترتفع 2% بعد مؤشرات على تحسن الاقتصاد الأمريكي ،

محمد بن مسعود - الدمام - متأثرًا بزيادة محدودة في الطلب على الوقود

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا اليوم بنحو اثنين بالمائة، مدعومة بمؤشرات على تحسن طفيف في الاقتصاد الأمريكي، وزيادة محدودة في الطلب على الوقود.

وارتفع خام برنت 74 سنتًا بما يعادل 1.8 بالمائة ليتحدد سعر التسوية عند 41.05 دولار للبرميل.

وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 71 سنتًا أو 1.9 بالمائة إلى 38.72 دولار.أسعار النفط