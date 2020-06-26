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بعد 30 عاماً من الانتظار.. ليفربول بطلاً للدوري الإنجليزي

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محمد بن مسعود - الدمام - أهدى فريق نظيره فريق لقب البريميرليج (رسمياً) الغائب عن خزائنه منذ ثلاثة عقود، مستفيداً من سقوط مطارده المباشر مانشستر سيتي بفخ الهزيمة أمام مضيفه تشيلسي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ستامفورد بريدج لحساب منافسات الجولة 31 من مسابقة.

سجل هدفي البلوز كلاً من الأمريكي كريستيان بوليسيتش، والبرازيلي ويليان في الدقيقتين (36، و78 من ضربة جزاء) على الترتيب بينما سجل اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين هدف السيتي الوحيد في الدقيقة 55 بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة.

وأكمل السيتي اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه البرازيلي فرناندينهو الذي تسبب في ضربة الجزاء بصد الكرة بيده ومنعها من دخول المرمى في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

بعد 30 عاماً من الانتظار.. ليفربول بطلاً للدوري الإنجليزي

بعد 30 عاماً من الانتظار.. ليفربول بطلاً للدوري الإنجليزي

بعد 30 عاماً من الانتظار.. ليفربول بطلاً للدوري الإنجليزي

بعد 30 عاماً من الانتظار.. ليفربول بطلاً للدوري الإنجليزي

بعد 30 عاماً من الانتظار.. ليفربول بطلاً للدوري الإنجليزي

بعد 30 عاماً من الانتظار.. ليفربول بطلاً للدوري الإنجليزي

ليفربول

بعد 30 عاماً من الانتظار.. ليفربول بطلاً للدوري الإنجليزي

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صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-26

أهدى فريق تشيلسي نظيره فريق ليفربول لقب البريميرليج (رسمياً) الغائب عن خزائنه منذ ثلاثة عقود، مستفيداً من سقوط مطارده المباشر مانشستر سيتي بفخ الهزيمة أمام مضيفه تشيلسي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ستامفورد بريدج لحساب منافسات الجولة 31 من مسابقة.

سجل هدفي البلوز كلاً من الأمريكي كريستيان بوليسيتش، والبرازيلي ويليان في الدقيقتين (36، و78 من ضربة جزاء) على الترتيب بينما سجل اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين هدف السيتي الوحيد في الدقيقة 55 بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة.

وأكمل السيتي اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه البرازيلي فرناندينهو الذي تسبب في ضربة الجزاء بصد الكرة بيده ومنعها من دخول المرمى في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441

12:41 AM

أهدى فريق تشيلسي نظيره فريق ليفربول لقب البريميرليج (رسمياً) الغائب عن خزائنه منذ ثلاثة عقود، مستفيداً من سقوط مطارده المباشر مانشستر سيتي بفخ الهزيمة أمام مضيفه تشيلسي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ستامفورد بريدج لحساب منافسات الجولة 31 من مسابقة.

سجل هدفي البلوز كلاً من الأمريكي كريستيان بوليسيتش، والبرازيلي ويليان في الدقيقتين (36، و78 من ضربة جزاء) على الترتيب بينما سجل اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين هدف السيتي الوحيد في الدقيقة 55 بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة.

وأكمل السيتي اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه البرازيلي فرناندينهو الذي تسبب في ضربة الجزاء بصد الكرة بيده ومنعها من دخول المرمى في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

، بعد 30 عاماً من الانتظار.. ليفربول بطلاً للدوري الإنجليزي ،
المصدر : الخليج 365

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