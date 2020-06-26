شكرا لمتابعة خبر عن رسالة من «stc» بشأن تطبيق زيادة القيمة المضافة على منتجاتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت شركة الاتصالات السعودية (STC) إنه سيتم تطبيق زيادة القيمة المضافة على كافة منتجاتها اعتبارًا من الأول من شهر يوليو المقبل.

ووجهت رسالة للعملاء تقول: "وفقًا لتوجيه الهيئة العامة للزكاة والدخل، سترتفع نسبة ضريبة القيمة المضافة على جميع منتجاتنا وخدماتنا من 5٪ إلى 15٪ اعتبارًا من 1-7-2020″"

وأكدت على أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على جميع الخدمات المفوترة وذلك يشمل (باقات المفوتر, المكالمات المحلية والدولية , التجوال ,الخدمات المضافة ,الأجهزة وبرنامج الأقساط الشهرية للأجهزة الذكية).

وأوضحت أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون من خلال إضافة 15% ضريبة قيمة مضافة على أجمالي مبلغ الفاتورة الصادرة بعد تاريخ 2020/7/1.