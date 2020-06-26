شكرا لمتابعة خبر عن رسالة من «stc» بشأن تطبيق زيادة القيمة المضافة على منتجاتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قالت شركة الاتصالات السعودية(STC) إنه سيتم تطبيق زيادة القيمة المضافة على كافة منتجاتها اعتبارًا من الأول من شهر يوليو المقبل.
ووجهت رسالة للعملاء تقول: "وفقًا لتوجيه الهيئة العامة للزكاة والدخل، سترتفع نسبة ضريبة القيمة المضافة على جميع منتجاتنا وخدماتنا من 5٪ إلى 15٪ اعتبارًا من 1-7-2020″"
وأكدت على أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على جميع الخدمات المفوترة وذلك يشمل (باقات المفوتر, المكالمات المحلية والدولية , التجوال ,الخدمات المضافة ,الأجهزة وبرنامج الأقساط الشهرية للأجهزة الذكية).
وأوضحت أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون من خلال إضافة 15% ضريبة قيمة مضافة على أجمالي مبلغ الفاتورة الصادرة بعد تاريخ 2020/7/1.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة من «stc» بشأن تطبيق زيادة القيمة المضافة على منتجاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.