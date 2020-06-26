شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق نسخة من تطبيق تباعد لـ "الأندرويد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا عن إطلاق نسخة تطبيق تباعد الخاصة بأجهزة الأندرويد، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إنه الآن يمكن لمستخدمي أجهزة الأندرويد OS6 فأعلى، تحميل التطبيق من خلال متجر جوجل بلاd ، بعد أن كان مقتصرًا على أجهزة IOS من خلال متجر APP Store على.

ويساعد تطبيق “تباعد” المستخدمين على تلقي تنبيھات في حال مخالطتھم لشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد، من خلال الاعتماد على تقنية البلوتوث، إضافة إلى ضمان حماية خصوصية المستخدمين.