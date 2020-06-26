شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق نسخة من تطبيق تباعد لـ "الأندرويد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا عن إطلاق نسخة تطبيق تباعد الخاصة بأجهزة الأندرويد، بالتعاون مع وزارة الصحة.
وقالت الوزارة إنه الآن يمكن لمستخدمي أجهزة الأندرويد OS6 فأعلى، تحميل التطبيق من خلال متجر جوجل بلاd ، بعد أن كان مقتصرًا على أجهزة IOS من خلال متجر APP Store على.
ويساعد تطبيق “تباعد” المستخدمين على تلقي تنبيھات في حال مخالطتھم لشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد، من خلال الاعتماد على تقنية البلوتوث، إضافة إلى ضمان حماية خصوصية المستخدمين.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق نسخة من تطبيق تباعد لـ "الأندرويد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.