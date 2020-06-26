شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. متحدث شؤون الحرمين ينفي فتح الحرم المكي أمام المصلين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، هاني حيدر، على استمرار تعليق دخول المصلين إلى المسجد الحرام، نافياً فتحه أمام المصلين.

وقال لـ قناة "الإخبارية"، إنه إلى الآن تقام الصلوات بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة منذ بداية الجائحة، ومن يصلي في الحرم هم العاملون في كل وردية.

وأضاف أن الإعلان عن إعادة فتح المسجد الحرام أمام المصلين سيكون عبر المنصات الرسمية للرئاسة، مهيباً بالجميع عدم الالتفات للإشاعات.