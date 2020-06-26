ارتفاع تصنيف السعودية في «مكافحة الإتجار بالأشخاص»

وفق تقرير الخارجية الأمريكية..
قال رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، عواد بن صالح العواد، إن المملكة العربية السعودية، تم رفع تصنيفها في تقرير مكافحة الإتجار بالأشخاص الصادر عن الخارجية الأمريكية، من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية.
وأضاف العواد، عبر «تويتر»، أن ذلك يأتي نتيجة للإصلاحات الكبيرة التي تبنتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبإشراف ومتابعة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.
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