شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة والدخل» توضح حقيقة فيديو تخزين السيارات لبيعها بعد رفع الضريبة والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن انتشار مقطع فيديو عن مجموعة من السيارات لبيعها بعد تطبيق قرار رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% في 1 يوليو 2020م.

وأكدت الهيئة أن ضريبة القيمة المضافة لا تستفيد منها المنشآت التجارية، بل يتم تحويلها إلى الهيئة.

وأضافت، لو تم استيراد سلعة مثل سيارة، وتم سداد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وتم بيعها لاحقاً على الفرد بنسبة ضريبة 15%، فإن البائع سيقوم بدفع فارق الضريبة إلى الهيئة، وبالتالي لن يستفيد البائع من مبلغ فارق الضريبة.

ودعت الهيئة الجميع على عدم دفع الضريبة إلا للمنشآت والأفراد المسجلين في الهيئة، ويمكن التأكد من تسجيلهم في الضريبة من خلال الرقم الضريبي عبر تطبيقVAT على الأجهزة الذكية، والتأكد من احتواء بيانات الفاتورة عند الشراء على البيانات الآتية: (تاريخ الشراء، خانة ضريبة القيمة المضافة، الرقم الضريبي للبائع، اسم وعنوان البائع).