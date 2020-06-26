النفط يرتفع 2% بعد مؤشرات على تحسن الاقتصاد الأمريكي

2020-06-26

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا اليوم بنحو اثنين بالمئة، مدعومة بمؤشرات على تحسن طفيف في الاقتصاد الأمريكي، وزيادة محدودة في الطلب على الوقود.

وارتفع خام برنت 74 سنتًا بما يعادل 1.8 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 41.05 دولار للبرميل.

وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 71 سنتًا أو 1.9 بالمئة إلى 38.72 دولار.

أسعار النفط بعد كورونا

يذكر أن وكالة الإعلام الروسية نقلت في وقت سابق، عن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، قوله السبت إنه لا يتوقع عودة الطلب على النفط لمستويات ما قبل الأزمة قبل 2021 على الأقل.

وقال نوفاك إن الطلب على النفط قد يصل لمستويات ما قبل الأزمة خلال عامين أو ثلاثة.

وكان الوزير الروسي عبر بتصريح سابق، عن تفاؤله بتعافي الطلب العالمي على النفط، مؤكداً أن التعاون بين روسيا والسعودية سيستمر.

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وقال الوزير الروسي لتلفزيون “بلومبرغ” إن نسبة الامتثال لاتفاق أوبك+ لتخفيضات إنتاج النفط عند 89%.

السعر الحالي لـ النفط

وقال نوفاك إن السعر الحالي للنفط فوق 40 دولاراً للبرميل مناسب لروسيا، لأن البلاد تستهدف في الميزانية سعرًا عند 42.50 دولار للبرميل.

وذكر أن سعر النفط عند 50 دولاراً للبرميل مريح بالنسبة لروسيا.

وأضاف أننا نحتاج إلى أن نراقب تطورات الوضع في سوق النفط، مؤكداً أن روسيا تمتثل لاتفاق أوبك+ بنسبة 100%.

وقال إن هبوط الطلب العالمي على النفط وصل إلى منتهاه في أبريل، وشاهدنا علامات على التعافي في مايو.

ونوه إلى أن النفط الصخري تلقى ضربة من هبوط أسعار الخام. وقال إن إنتاج النفط في الولايات المتحدة انخفض بمقدار مليوني برميل يوميا.

أسعار النفط ترتفع لأكثر من 2%

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