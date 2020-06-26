- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم الحدائق والمنتزهات بـ الطائف تجذب الأهالي والمصطافين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الحدائق والمنتزهات بـ الطائف تجذب الأهالي والمصطافين
وسط تطبيق احترازات وقائية
متابعات الخليج 365 - واس
شهدت الحدائق والمتنزهات العامة بمحافظة الطائف مع بدء رفع منع التجول، إقبالا كثيفًا من الأهالي والزوار القادمين من داخل المملكة للاستمتاع بالأجواء المناخية المعتدلة التي تسود أجواء المحافظة هذه الأيام, حيث تصدر متنزه الردف وحدائق الملك عبدالله والفيصلية نسبة عالية في الإقبال السياحي من خلال حضور كبير من قبل الأسر التي تقضي برفقة أطفالها أمتع اللحظات على المسطحات الخضراء والجلسات العائلية المظللة, وسط تطبيق الاحترازات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وبينت أمانة الطائف أن المرافق العامة وألعاب الأطفال والمسطحات الخضراء والمظلات وأعمدة الإنارة والأرصفة والجلسات والمواقف والحدائق ودورات المياه قد جرت صيانتها .
وأكدت الأمانة أنها تبذل كل الجهود من أجل زيادة المواقع الجاذبة رغبة منها في تحقيق أهدافها المتعلقة بتأمين مساحات ترفيهية إضافية للسكان والزوار بما يتناسب مع احتياجاتهم وفئاتهم العمرية من خلال تنفيذ المزيد من مشروعات الحدائق والعناية بأعمال التشجير في مختلف أنحاء المحافظة لتوفير المتنفس الجميل للأسر والأفراد.
حدائق عسير العامة تستقبل زوارها بالكمامة والتباعد
لمحبي الأمطار.. أفضل وقت لزيارة عسير وجازان والباحة والطائف
شاهد.. أمطار الطائف تسقي الأرض والزرع
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الحدائق والمنتزهات بـ الطائف تجذب الأهالي والمصطافين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.